La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este viernes, 29 de mayo de 2026 a San Maximino de Tréveris y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Maximino de Tréveris (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Maximino de Tréveris?

San Maximino de Tréveris fue un destacado obispo de la Galia Bélgica, conocido por su firme defensa de la fe cristiana durante el conflicto contra el arrianismo. Su compromiso con la doctrina católica lo llevó a posicionarse como un valiente defensor de la integridad de la fe, protegiendo las enseñanzas de la Iglesia en un tiempo de gran controversia.

Además de su labor teológica, San Maximino se destacó por su solidaridad con otros líderes de la Iglesia que se encontraban en situaciones difíciles. Acogió fraternalmente a san Atanasio de Alejandría y a otros obispos que habían sido desterrados por sus creencias, demostrando un fuerte sentido de comunidad y apoyo entre los seguidores de Cristo.

A pesar de los obstáculos que enfrentó, como la expulsión de su sede por parte de enemigos, San Maximino permaneció firme en su fe hasta su muerte en Poitiers, su tierra natal, alrededor del año 346. Su legado perdura en la historia de la Iglesia como un símbolo de resistencia y lealtad a la fe cristiana.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

adoración por Dios

Santoral del día | San Maximino de Tréveris (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 29 de mayo de 2026

El 29 de mayo de 2026 se celebran diversos santos, enriqueciendo el calendario litúrgico con figuras de distintas épocas. Entre ellos se encuentra San Exuperancio de Rávena, quien vivió en el siglo V, conocido por su dedicación a la fe y la comunidad. También se conmemora a la Beata Gerardesca de Pisa, cuya vida en el siglo XIII estuvo marcada por su labor caritativa.Este día también honra a San Gerardo de Mâcon del siglo X, destacado por su fervor religioso y a los Beatos Guillermo Arnaud y compañeros, que vivieron en el siglo XIII y son recordados por su sacrificio y compromiso con la fe. Asimismo, se menciona a San Hesiquio Palatino del siglo IV, un mártir venerado por su valentía en la defensa de la cristiandad.Finalmente, se celebran a los Beatos José Gerard y Ricardo Thirkeld, del siglo XX y XVI respectivamente, así como a San Senador de Milán del siglo V y a Santa Úrsula Ledóchowska del siglo XX, figuras que han dejado una profunda huella en la historia de la Iglesia. Cada uno de estos santos representa un legado de fe y devoción que es recordado en este significativo día.

La oración para San Maximino de Tréveris:

San Maximino de Tréveris, ruega por nosotros. Amén.