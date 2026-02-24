Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Valerio de Astorga que se recuerda cada 25 de febrero. San Valerio de Astorga fue un santo del siglo VII, conocido por sus heroicas virtudes y su invicta paciencia ante la adversidad. Nacido en Astorga y cristiano desde su infancia, su vida se desarrolló principalmente en la región del Bierzo, donde se destacó por su dedicación a la oración y la penitencia. Aunque intentó ingresar al monasterio fundado por san Fructuoso en Compludo, no pudo hacerlo por razones desconocidas, lo que lo llevó a vivir como un eremita, atrayendo la atención de los habitantes locales que buscaban su consejo y consuelo. Tras su primer intento de vida monástica, Valerio se trasladó a Ebronato, donde los fieles le construyeron un oratorio. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de dificultades, ya que enfrentó la envidia y la violencia de Justo, el presbítero encargado de la iglesia. A pesar de estas adversidades, Valerio continuó siendo querido por la comunidad, que lo apoyó en su búsqueda de un lugar donde vivir y predicar. Finalmente, encontró un espacio tranquilo en el Bierzo, donde pudo reanudar su vida de eremita y dedicarse a la oración. Además de su vida de fe, San Valerio dejó un legado literario que se conservó en el monasterio de Carracedo y fue apreciado por la iglesia de Oviedo. Escribió sobre la vida de san Fructuoso y dejó una serie de máximas y consejos para los religiosos del Bierzo. Su vida culminó a finales del siglo VII y sus reliquias se encuentran en el Altar Mayor de la iglesia del monasterio de san Pedro de los Montes, cerca de Ponferrada. A lo largo de su existencia, Valerio enfrentó la incomprensión de algunos clérigos, lo que sugiere que su vida recta y su santidad podían resultar difíciles de aceptar para quienes no compartían su fervor espiritual. Para los que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 25 de febrero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra el Beato Avertano, un religioso del siglo XIV conocido por su dedicación y servicio a la fe. Su vida es un ejemplo de devoción y compromiso con los valores cristianos.Asimismo, se conmemora al Beato Sebastián Aparicio, un destacado misionero del siglo XVII que dedicó su vida a la evangelización y al cuidado de los más necesitados. Su legado perdura en las enseñanzas que dejó a lo largo de su vida, inspirando a generaciones de fieles a seguir su ejemplo de amor y caridad.Por último, el día también rinde homenaje a San Néstor de Magido, un mártir del siglo III y al Beato Roberto de Arbrisel, un influyente religioso del siglo XII. Ambos santos son recordados por su valentía y su contribución al crecimiento de la fe cristiana, siendo figuras emblemáticas en la historia de la Iglesia.