La resolución de la Primera Sala confirmó que el Congreso local tiene competencia para legislar en materia de protección animal y que las normas penales no violan el principio de legalidad ni la libertad religiosa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, determinó que en la Ciudad de México son constitucionales los delitos por maltrato o crueldad contra animales no humanos, al reconocerlos como seres sintientes y validar sanciones penales para su protección. Este fallo de la SCJN ya se traduce en acciones concretas: el Gobierno de la CDMX anunció la prohibición de venta de animales en el Mercado de Sonora, una de las principales zonas históricas de comercio de especies vivas. Al resolver el amparo en revisión 365/2024, la SCJN declaró constitucionales los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal local, que sancionan el maltrato y la crueldad animal, al considerar que “no constituyen un tipo penal en blanco” y que las conductas están claramente definidas en la Ley de Protección a los Animales. La Primera Sala estableció que “las entidades federativas y la Ciudad de México tienen competencia para establecer normas que regulen distintos aspectos relacionados con la vida animal”, más allá de la protección ambiental federal. La Suprema Corte determinó que los términos “crueldad” y “maltrato” no deben ser considerados de manera subjetiva, dado que “constituyen elementos normativos de valoración jurídica” que el juez debe examinar en cada situación para salvaguardar “la vida y la integridad de los animales”. Asimismo, se estableció que las disposiciones no son discriminatorias ni infringen la libertad de culto, puesto que “la libertad de religión no justifica la realización de delitos bajo el argumento de que estos son una representación material de la creencia religiosa”. Tras el fallo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la ejecución de la política pública derivada del reconocimiento de los animales como seres sintientes: “¡Declaramos al Mercado de Sonora libre de venta de Seres Sintientes!”. La mandataria capitalina calificó la medida como “un hecho histórico” y afirmó: “Seguimos avanzando con convicción para garantizar el bienestar animal y hacer de la Ciudad de México la Capital Más Animalista”, al agradecer la coordinación entre dependencias y locatarios para el cambio de giro comercial.