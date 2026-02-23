A partir de 2026, un grupo de jubilados y pensionados experimentará una reducción en su apoyo económico, debido a la aplicación de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Algunos adultos mayores estarán obligados a abonar el Impuesto sobre la Renta (ISR), lo que afectará de manera directa su asistencia mensual. En detalle, un grupo de personas jubiladas que reciben su pensión a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) notará una disminución en el monto que percibe mensualmente. La razón de esta situación radica en que deberán cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes a una parte de sus ingresos por pensión. Conoce los detalles de esta disposición y evita inconvenientes con el dinero. Ten en cuenta las condiciones establecidas por las autoridades fiscales a nivel nacional. Hasta el momento, no todos los pensionados estaban sujetos a este gravamen; no obstante, con los lineamientos fiscales vigentes, aquellos que superen ciertos niveles de ingreso deberán contribuir, de manera análoga a lo que realizan los trabajadores en activo que abonan impuestos sobre su salario u otras percepciones. Es importante señalar que esta medida busca establecer un sistema más equitativo en el que todos los ciudadanos, independientemente de su situación laboral, contribuyan al sostenimiento del sistema fiscal del país. Se establece que el cálculo se realiza exclusivamente sobre el excedente de un límite definido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. En particular, las pensiones que excedan el monto equivalente a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales estarán obligadas al pago del impuesto correspondiente sobre la parte que supere dicho límite. Es fundamental tener en cuenta que este aspecto puede influir en la planificación financiera de los contribuyentes, quienes deben estar informados sobre las implicaciones fiscales de sus ingresos. Como referencia, si el número mensual se mantiene en niveles similares a los de 2025, aquellos que reciban una pensión que supere aproximadamente 51,000 pesos mensuales comenzarán a experimentar retenciones. Este ajuste no conlleva una disminución directa por parte del IMSS o el ISSSTE, sino que se fundamenta en la aplicación de la **normativa fiscal** que considera gravable una porción del ingreso por jubilación. Dado que para muchas personas la pensión es su principal fuente de recursos, el pago de impuestos puede representar una merma en su poder adquisitivo, especialmente en un escenario de inflación y aumento de gastos. La medida no afecta a todos los pensionados. Aquellos cuyo ingreso mensual se mantenga por debajo del umbral de las 15 UMAs continuarán recibiendo su pensión completa, sin retenciones de ISR por este concepto. Además, como las reglas fiscales y el valor de la UMA se actualizan cada año, es recomendable mantenerse informado sobre los montos vigentes y las obligaciones correspondientes ante el SAT.