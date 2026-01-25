Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este domingo, 25 de enero de 2026 a San Pablo en su conversión y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Pablo en su conversión (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Pablo en su conversión?

San Pablo, conocido anteriormente como Saulo de Tarso, fue un ferviente perseguidor de los cristianos antes de su conversión. En su camino hacia Damasco, donde planeaba arrestar a los seguidores de Jesús, tuvo un encuentro transformador con el mismo Cristo glorioso. Este momento marcó un cambio radical en su vida y misión.

Durante su revelación en el camino, Jesús eligió a San Pablo para ser un apóstol y mensajero del Evangelio. Lleno del Espíritu Santo, se convirtió en un ferviente defensor de la fe cristiana, dedicando su vida a predicar el mensaje de salvación a los gentiles. Su conversión no solo cambió su vida, sino que también tuvo un impacto significativo en la expansión del cristianismo.

A pesar de enfrentar numerosas dificultades y sufrimientos a causa de su fe, San Pablo perseveró en su misión. Su valentía y compromiso lo convirtieron en una figura central en la historia del cristianismo y su legado perdura hasta el día de hoy, inspirando a millones de creyentes en todo el mundo.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su fe por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el domingo, 25 de enero de 2026

El 25 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura del Beato Antonio Migliorati, quien vivió en el siglo XV. Su vida y obra han sido un ejemplo de fe y dedicación, inspirando a muchos a seguir su camino espiritual. Su legado perdura en la devoción de los fieles que lo veneran en este día especial.

Entre los santos que se conmemoran también se encuentra San Artemas, un mártir del siglo III, cuya valentía y compromiso con la fe cristiana lo han convertido en un símbolo de resistencia ante la adversidad. Junto a él, se recuerda a San Bretanión y San Palemón, ambos del siglo IV, cuyas historias de vida reflejan la importancia de la comunidad y la caridad en la práctica cristiana.

Además, el 25 de enero se honra a la Beata María Antonia Grillo, del siglo XX, cuya labor en favor de los más necesitados ha dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia. La celebración de estos santos y beatos en esta fecha es una oportunidad para que los fieles reflexionen sobre sus enseñanzas y el impacto que han tenido en la vida de la comunidad cristiana a lo largo de los siglos.

La oración para San Pablo en su conversión:

Oh San Pablo, apóstol de los gentiles, intercede por nosotros para que, como tú, podamos encontrar la luz en nuestro camino y seguir a Cristo con fervor. Amén.