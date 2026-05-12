Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Pedro de Regalado que se recuerda cada 13 de mayo. San Pedro de Regalado fue presbítero de la Orden de Hermanos Menores en Aguilera, en la región española de Castilla. Se distinguió por su humildad y por el rigor de su penitencia. Fundó dos conventos para que vivieran en ellos solo doce hermanos solitarios y es patrón de Valladolid. Para los que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo El 13 de mayo de 2026 se conmemoran importantes santos en el calendario litúrgico, destacando la figura de San Servacio de Tongres, un obispo del siglo IV venerado en la tradición católica. Este santo es recordado por su labor pastoral y su compromiso con la fe en una época de desafíos para la cristiandad.Además, la jornada también honra a Santa Inés de Poitiers, del siglo VI, quien es conocida por su dedicación y su vida como mártir. Junto a ella, se recuerda a San Andrés Huberto Fournet, un sacerdote del siglo XIX que dedicó su vida a la educación y la catequesis, teniendo un impacto significativo en su comunidad.Por último, el 13 de mayo celebra a Santa Gemma de Sulmona y a la Beata Magdalena Albrici, ambas del siglo XV, cuyos legados de santidad y devoción continúan inspirando a los fieles. También se recuerda a San Juan Silenciero, un santo del siglo VI que es un ejemplo de vida contemplativa y oración.