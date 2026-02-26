La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones. Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este viernes, 27 de febrero de 2026 a San Gabriel de la Dolorosa y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Gabriel de la Dolorosa, conocido como Francisco Possenti, nació en Isola, del Abruzo, Italia. Desde joven, mostró una profunda devoción religiosa y un deseo de dedicarse a la vida espiritual. Su vida estuvo marcada por un fuerte compromiso con la fe y la renuncia a las vanidades del mundo. A los pocos años de edad, San Gabriel ingresó en la Congregación de la Pasión, donde se dedicó a la oración y al servicio. Su entrega y fervor espiritual lo llevaron a vivir una vida de profunda contemplación y sacrificio, convirtiéndose en un ejemplo para sus contemporáneos. A pesar de su corta vida, San Gabriel dejó una huella significativa en la comunidad religiosa. Su legado perdura a través de su canonización y la devoción que muchos le profesan, siendo recordado como un santo que vivió con intensidad su amor por Dios y por la Virgen de los Dolores. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan. El 27 de febrero de 2026 se celebran varios santos en el calendario litúrgico, destacando figuras de diferentes épocas. Entre ellos se encuentra San Baldomero, un santo del siglo VII y San Besa, que vivió en el siglo III. También se conmemora a Santa Honorina, cuya vida ha sido objeto de devoción a lo largo de los años.Además, el día está marcado por la celebración de beatos como Francisca Ana Cirer Carbonell y María de Jesús Deluil Martiny, ambos del siglo XIX. También se recuerda a San Hipólito de Jura, un santo del siglo VIII y a San Lucas de Mesina, del siglo XII, quienes han dejado una huella importante en la tradición cristiana.Por otro lado, se rinde homenaje a figuras más recientes como la Beata María Brader del siglo XX y el Beato Guillermo Richardson del siglo XVII. La lista de santos incluye también a San Julián de Alejandría, Santos Ana Line y compañeros, San Basilio, monje y San Procopio Decapolita, todos del siglo VIII, reflejando la rica diversidad de la historia de la santidad.