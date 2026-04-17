Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos. Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este sábado, 18 de abril de 2026 a San Perfecto y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Perfecto fue un presbítero y mártir originario de Córdoba, en la región de Andalucía, España. Su vida estuvo marcada por su firme defensa de la fe cristiana en un contexto de creciente influencia musulmana. A lo largo de su vida, se destacó por su valentía al confrontar las enseñanzas del islam, particularmente la doctrina de Mahoma. Su compromiso con la fe cristiana lo llevó a ser encarcelado por los sarracenos, quienes no toleraban su oposición a sus creencias. A pesar de las adversidades y el sufrimiento que enfrentó, San Perfecto mantuvo su convicción y continuó proclamando su fe en Cristo con determinación.