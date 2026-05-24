Este lunes, 25 de mayo de 2026, la Iglesia católica celebra a San Beda el Venerable, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,San Beda el Venerable fue un presbítero y doctor de la Iglesia que se dedicó a meditar, enseñar y escribir sobre las Escrituras en el monasterio de Wearmouth.

Santoral del día | San Beda el Venerable (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Beda el Venerable?

San Beda el Venerable fue un destacado presbítero y doctor de la Iglesia, conocido por su vida dedicada al servicio de Cristo desde muy joven. Ingresó al monasterio de Wearmouth, en Northumbria, Inglaterra, a la edad de ocho años y pasó todo su tiempo en este lugar, donde cultivó su fe y conocimientos religiosos.

Su dedicación se manifestó en su ferviente meditación y exposición de las Escrituras, lo que lo convirtió en un conocido teólogo de su época. Beda combinó su vida espiritual con la rigorosa observancia de la disciplina monástica, lo cual fortaleció su compromiso con la comunidad y su labor en la iglesia.

Además de su devoción, San Beda fue un intelectual prolífico, dedicando su tiempo a estudiar, enseñar y escribir. Su legado incluye obras escritas que han influido en la tradición cristiana y en el conocimiento histórico, consolidando su posición como una figura clave en la historia de la Iglesia.

Para aquellos que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Beda el Venerable (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 25 de mayo de 2026

El 25 de mayo de 2026 se celebrarán diversas festividades en honor a numerosos santos, destacando figuras de gran importancia en la historia de la iglesia. Entre ellos se encuentran San Canión de Atela, San Dionisio Ssebuggwawo, así como San Dionisio de Milán, cada uno con una rica tradición que data de siglos atrás. Estos santos, provenientes de diferentes épocas, aportan una diversidad espiritual significativa a la fecha.Los fieles también rendirán homenaje a San Genadio de Astorga y a los beatos como Gerardo Mecatti, Gerio de Montesanto y Jacobo Felipe Bertoni. Estos personajes han dejado huella en la historia religiosa desde la Edad Media hasta el Renacimiento, resaltando la continuidad de la fe a lo largo de los años.Finalmente, se recordarán a otros santos como San León de Troyes, Santa Magdalena Sofía Barat, Beato Nicolás Cehelski y San Pedro Doan Van Van, así como a San Zenobio de Florencia. Cada uno de ellos representa una época y una cultura, enriqueciendo la conmemoración del 25 de mayo con sus enseñanzas y legados.

La oración para San Beda el Venerable:

San Beda el Venerable, doctor de la Iglesia, ilumina nuestra mente y fortalece nuestra fe, para que, estudiando con humildad y amor, anunciemos fielmente la verdad de Cristo. Amén.