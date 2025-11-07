Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este viernes, 7 de noviembre de 2025 a San Ernesto y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue San Ernesto?

San Ernesto nació en Suiza, en lo que hoy es Alemania, durante el siglo XII. Su vida estuvo marcada por un fuerte compromiso religioso, lo que lo llevó a convertirse en abad del monasterio benedictino de Zwiefalten, donde sirvió entre 1141 y 1146. Su liderazgo en el monasterio fue significativo, pero su vocación lo llevó a renunciar a su cargo para embarcarse en una misión más ambiciosa.

Decidido a participar en la segunda cruzada, San Ernesto se aventuró a predicar en regiones como Persia y Arabia. Su labor misionera reflejó su dedicación a la fe cristiana y su deseo de llevar el mensaje del evangelio a tierras lejanas. Sin embargo, su misión no estuvo exenta de peligros, ya que se enfrentó a la hostilidad de aquellos que no compartían sus creencias.

Finalmente, San Ernesto fue apresado por los sarracenos, quienes lo torturaron debido a su fe. Su valentía y firmeza en sus convicciones lo llevaron a convertirse en mártir, ya que murió en La Meca en 1148. Su legado perdura como un símbolo de sacrificio y dedicación a la causa cristiana en tiempos de conflicto.

Para los cristianos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el viernes, 7 de noviembre de 2025

El 7 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando a San Amaranto de Albi, un mártir del siglo IV y al Beato Antonio Baldinucci, conocido por su labor en el siglo XVIII. Esta fecha es una oportunidad para recordar y honrar a estos santos que han dejado una huella en la historia de la Iglesia.Entre los santos que se conmemoran también se encuentran San Atenodoro de Neocesarea y San Baldo de Tours, ambos del siglo VI, así como San Engelberto de Colonia, un destacado religioso del siglo XIII. La celebración de estos santos refleja la rica tradición de la fe católica y su conexión con la historia de la humanidad.Además, se recordarán a figuras como San Prosdócimo de Padua, del siglo II y San Lázaro estilita, del siglo XI, junto a otros santos como San Herculano de Perugia y el Beato Vicente Grossi, del siglo XX. La festividad del 7 de noviembre es un momento para la reflexión y la devoción en la comunidad católica.

La oración para San Ernesto:

San Ernesto, ruega por nosotros.

