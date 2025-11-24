Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personas beatificada por el Papa, como a Santa María de Córdoba que se recuerda cada 24 de noviembre.



¿Quién fue Santa María de Córdoba?

Santa María de Córdoba fue una de las santas vírgenes y mártires que vivió en la región de Andalucía durante la época de la persecución musulmana. Junto a Santa Flora, ambas fueron encarceladas por su fe cristiana, lo que refleja la difícil situación que enfrentaron los creyentes en ese tiempo. Su valentía y firmeza en la fe las convirtieron en figuras emblemáticas de resistencia espiritual.

La historia de Santa María se entrelaza con la de san Eulogio, quien también fue encarcelado por defender sus creencias. Juntos, enfrentaron la adversidad con una fe inquebrantable, lo que les llevó a ser martirizados. Su sacrificio es recordado como un acto de devoción y amor hacia Dios, inspirando a generaciones posteriores.

La muerte de Santa María de Córdoba a espada simboliza el costo del testimonio cristiano en tiempos de persecución. Su legado perdura en la tradición cristiana, donde es venerada como un ejemplo de fortaleza y fidelidad a la fe, recordando a los fieles la importancia de mantenerse firmes en sus creencias ante la adversidad.

Para los que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a Santa María es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el lunes, 24 de noviembre de 2025

El 24 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando figuras como San José Nguyên Van Luu, San Juan Luis Bonnard y San Agustín Schoeffler, todos ellos del siglo XIX. Estos santos son recordados por su dedicación y sacrificio en la fe, inspirando a los creyentes a seguir su ejemplo de vida cristiana.Entre los mártires que se conmemoran en esta fecha se encuentran San Crescenciano y San Alejandro, quienes dieron su vida por la fe en tiempos de persecución. Además, se celebran las beatificaciones de Inés Tsao Kui y Niceta de Santa Prudencia Plaja Xifra y sus compañeras, quienes también dejaron un legado de valentía y devoción en el siglo XX.La lista de santos incluye también a figuras históricas como San Porciano y San Protasio, del siglo IV y San Alberto de Lovaina, del siglo XII. Cada uno de estos santos y beatos representa un capítulo importante en la historia de la Iglesia, recordando a los fieles la importancia de la fe y el compromiso con los valores cristianos.

La oración para Santa María de Córdoba:

Santa María de Córdoba, ruega por nosotros.

