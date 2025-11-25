Este martes, 25 de noviembre de 2025, la Iglesia católica celebra a Santa Catalina de Alejandría, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personas beatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Santa Catalina de Alejandría fue una virgen y mártir conocida por su agudo ingenio y valentía, destacándose por su enfrentamiento con el emperador Maximino Daia y su martirio en una rueda con cuchillas.

¿Quién fue Santa Catalina de Alejandría?

Santa Catalina de Alejandría es recordada como una mártir y virgen que destacó por su agudo ingenio, sabiduría y fortaleza de ánimo. Su cuerpo se venera en el famoso monasterio del monte Sinaí. Sin embargo, la historia de su vida está rodeada de incertidumbres, ya que no se conocen con certeza el lugar y la fecha de su nacimiento, ni el nombre de sus padres. Algunos historiadores incluso sugieren que podría ser un personaje ficticio creado para inspirar a los cristianos en su fe.

Se la describe como una joven de gran belleza e inteligencia, proveniente de una familia noble en Alejandría. Durante el siglo IV, se convirtió al cristianismo y se destacó por su conocimiento filosófico y su búsqueda de la verdad. Enfrentó al emperador Maximino Daia, quien era conocido por su brutalidad y lo confrontó con sus razonamientos, desafiando a los sabios del imperio y convirtiéndolos a la fe cristiana a través de su elocuencia.

La vida de Santa Catalina culminó en un trágico martirio, donde fue sometida a torturas extremas, incluyendo una rueda con cuchillas que hirió a sus propios verdugos. Finalmente, fue decapitada, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y la fe cristiana. Su legado perdura como un ejemplo de valentía y devoción en la historia de la Iglesia.

Todos los santos que se celebran el martes, 25 de noviembre de 2025

El 25 de noviembre de 2025, se celebrarán diversas festividades en honor a varios santos y beatos. Entre ellos, destacan la Beata María Beltrame Quattrocchi y el Beato Santiago Meseguer Burillo, ambos del siglo XX, así como el Beato Jacinto Serrano López, quien también es recordado en esta fecha. Estos santos son reconocidos por su vida de fe y dedicación a la comunidad.Además, se conmemoran figuras históricas como San Pedro Yi Hoyong del siglo XIX y el Beato Nicolás Stenso del siglo XVII. La celebración incluye a Santa Jucunda, San Gonzalo obispo, San Erasmo, San Dubricio, San Adelardo y San Alano, quienes han dejado una huella significativa en la tradición cristiana.La lista de santos también abarca a la Beata Isabel Achler del siglo XV, San Maurino, San Pedro obispo y mártir del siglo IV, San Moisés Mártir y San Mercurio, ambos del siglo III, así como San García de Arlanza del siglo XI y la Beata Beatriz de Ornacieux del siglo XIV. La diversidad de estas celebraciones refleja la rica herencia espiritual de la Iglesia.

La oración para Santa Catalina de Alejandría:

Santa Catalina de Alejandría, ruega por nosotros.

Santa Catalina de Alejandría, ruega por nosotros.