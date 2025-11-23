Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este domingo, 23 de noviembre de 2025 a Beato Miguel Agustín Pro y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Fuente: narrativas-mx

¿Quién fue Beato Miguel Agustín Pro?

Beato Miguel Agustín Pro fue un sacerdote de la Compañía de Jesús, nacido en la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, México. Su vida estuvo marcada por su dedicación a la fe y su compromiso con la Iglesia, especialmente durante un periodo de intensa persecución religiosa en el país. A pesar de los riesgos, Pro se mantuvo firme en su vocación y en su labor pastoral, ayudando a los necesitados y fortaleciendo la fe de los creyentes.

Durante la cruel persecución contra la Iglesia en México, Miguel Agustín Pro fue arrestado y condenado a muerte sin un juicio justo. Las autoridades lo consideraron un facineroso, pero su verdadero deseo era vivir y morir por su fe. Su martirio se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía para muchos, inspirando a otros a mantenerse firmes en sus creencias a pesar de la adversidad.

El beato Miguel Agustín Pro alcanzó el martirio que tanto anhelaba, convirtiéndose en un ejemplo de amor y sacrificio por la causa de Cristo. Su legado perdura en la memoria de los fieles, recordando la importancia de la fe y la perseverancia en tiempos difíciles. Su beatificación es un testimonio de su vida y su entrega a Dios, así como un llamado a vivir con valentía y compromiso en la fe.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Fuente: narrativas-mx

Todos los santos que se celebran el domingo, 23 de noviembre de 2025

El 23 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Clemente I, papa del siglo I, conocido por su papel en la consolidación de la Iglesia primitiva. Su legado perdura en la historia de la cristiandad, siendo un símbolo de fe y perseverancia.Entre los santos que se conmemoran en esta fecha se encuentran Santa Lucrecia y San Sisinio, ambos del siglo IV, quienes son venerados por su martirio y dedicación a la fe cristiana. Además, San Columbano, un destacado monje del siglo VII, es recordado por su labor evangelizadora en Europa, contribuyendo a la difusión del cristianismo.La celebración también incluye a figuras más recientes como la Beata María Cecilia Cendoya y Araquistain del siglo XX y Santa Cecilia Yu So-sa del siglo XIX, quienes representan la continuidad de la fe a lo largo de los siglos. Este día será una oportunidad para que los fieles honren la memoria de estos santos y reflexionen sobre su impacto en la historia de la Iglesia.

La oración para Beato Miguel Agustín Pro:

Oh Beato Miguel Agustín Pro, te pedimos que intercedas por nosotros ante Dios, para que podamos vivir con valentía y fe en nuestras vidas diarias. Amén.

Oh Beato Miguel Agustín Pro, te pedimos que intercedas por nosotros ante Dios, para que podamos vivir con valentía y fe en nuestras vidas diarias. Amén.