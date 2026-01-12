Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este lunes, 12 de enero de 2026 a San Benito Biscop y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Benito Biscop (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Benito Biscop?

San Benito Biscop fue un destacado abad del monasterio de Wearmouth, ubicado en Northumbria, Inglaterra. Su vida estuvo marcada por su dedicación a la fe y a la educación de los monjes, quienes se reunían en su monasterio bajo la Regla de san Benito. A través de su liderazgo, buscó fomentar un ambiente de aprendizaje y espiritualidad entre los monjes.

Una de las características más notables de San Benito Biscop fue su compromiso con la peregrinación. Realizó cinco viajes a Roma, donde no solo profundizó en su fe, sino que también estableció conexiones con la cultura y el conocimiento de la época. Estos viajes le permitieron traer de vuelta a su monasterio a muchos maestros y libros, enriqueciendo así la formación de los monjes.

Gracias a su esfuerzo por integrar la ciencia y la espiritualidad, San Benito Biscop contribuyó significativamente al desarrollo de la Iglesia en su tiempo. Su legado perdura en la forma en que promovió el amor de Cristo y el aprendizaje, sentando las bases para una vida monástica más rica y comprometida con la fe cristiana.

Para las personas que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el lunes, 12 de enero de 2026

El 12 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura del Beato Antonio Fournier, quien vivió en el siglo XVIII. Su vida y obra han sido un ejemplo de fe y dedicación, inspirando a muchos a seguir su camino espiritual. Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentra San Antonio María Pucci, del siglo XIX, conocido por su labor en la educación y la formación espiritual de los jóvenes. También se recuerda a San Arcadio, un mártir del siglo IV, cuya valentía en la fe ha dejado una huella perdurable en la historia de la Iglesia.Además, se celebran las festividades de San Bernardo de Corileone, Santa Cesárea, San Victoriano y otros santos como San Elredo y Santa Margarita Bourgeoys, quienes han contribuido a la riqueza espiritual de la tradición católica. Este día será una oportunidad para que los fieles honren la memoria de estos santos y reflexionen sobre sus enseñanzas.

La oración para San Benito Biscop:

San Benito Biscop, ruega por nosotros.