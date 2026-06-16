Este miércoles, 17 de junio de 2026, la Iglesia católica celebra a Santa Teresa de Portugal, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

Santa Teresa de Portugal, reina de León, al enviudar abrazó la vida regular en un monasterio que fundó en Lorvaô, bajo la disciplina cisterciense.

Santoral del día | Santa Teresa de Portugal (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Teresa de Portugal?

En Lorvaô, en Portugal, santa Teresa de Portugal fue reina de León y madre de tres hijos.

Al perder a su esposo, abrazó la vida regular.

Lo hizo en un monasterio fundado por ella misma, bajo la disciplina cisterciense.

Para aquellos que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

femenino

femenino

devoción por

Dios

Santoral del día | Santa Teresa de Portugal (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el miércoles, 17 de junio de 2026

El 17 de junio de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos reconocidos a lo largo de la historia. Entre ellos, destaca a San Himerio de Amelia, quien vivió en el siglo V, conocido por su dedicación y servicio a la fe. También será recordado San Isauro, cuya vida y labor en la Iglesia han dejado una importante huella.

Entre los santos conmemorados se encuentran San Alberto Chmielowski, del siglo XX, celebrando su compromiso con los más necesitados, así como San Antidio de Besançon y San Avito de Orleans, ambos del siglo V y VI, respectivamente, cuyas historias inspiran a muchas personas en la actualidad. Estos santos representan la diversidad de la historia cristiana y su impacto en la sociedad.

La festividad también incluye a figuras como el Beato Felipe Pappon del siglo XVIII y San Herveo del siglo VI, junto a otros santos como San Hipacio de Bitinia, Beato Pablo Burali de Arezzo y San Raniero de Pisa. La celebración culminará con la veneración de San Pedro Da y el Beato Pedro Gambacorta, quienes son recordados por su fervor y dedicación a la fe. La conmemoración de estos santos ofrecerá una oportunidad para reflexionar sobre sus legados y enseñanzas.

La oración para Santa Teresa de Portugal:

No dispongo del texto de la oración a Santa Teresa de Portugal.