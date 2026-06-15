Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Juan Francisco Regis que se recuerda cada 16 de junio.

Santoral del día | San Juan Francisco Regis (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Juan Francisco Regis?

San Juan Francisco Regis fue un presbítero de la Compañía de Jesús en Francia, asociado al pueblo de La Louvesc, cerca de Anency.

Peregrinó por los montes y aldeas, acercándose a sus habitantes y dedicándose sin descanso a su cuidado espiritual.

Buscó renovar la fe católica mediante la predicación y la celebración del sacramento de la penitencia.

Para las personas que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Juan Francisco Regis (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 16 de junio de 2026

El próximo 16 de junio de 2026 se conmemora a varios santos que han dejado una impronta significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra San Quirico mártir, cuya vida y sacrificio se celebran especialmente en este día. Su testimonio de fe ha sido fuente de inspiración para muchos a lo largo de los siglos.Además, se recuerda a los beatos Guillermo Greenwood y Roberto Salt, ambos del siglo XVI, quienes vivieron en tiempos de gran agitación religiosa. Su beatificación resalta el valor de su fe en medio de las adversidades, contribuyendo así a la historia de la espiritualidad cristiana.Otras figuras notables a celebrar incluyen a San Aureliano de Arles del siglo VI, junto con otros mártires como San Ferreol de Besançon y San Áureo y compañeros. Estas celebraciones son una oportunidad para honrar no solo a estos santos, sino también para reflexionar sobre su legado en la comunidad de creyentes.

La oración para San Juan Francisco Regis:

Glorioso San Juan Francisco Regis, apóstol incansable de Jesucristo, que dedicaste tu vida a los pobres, a los enfermos y a los pecadores; intercede por nosotros ante el Señor, para que, encendidos en tu celo y caridad, vivamos la verdad del Evangelio, perseveremos en la fe y amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por Él. Alcánzanos las gracias que necesitamos y concédenos la paz del corazón. Amén.