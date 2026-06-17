Inauguración del Hub de carga de autos en Nuevo León de Vemo.

En esta noticia También abren un taller y oficinas

Vemo le mete el acelerador a la instalación de infraestructura especializada para la electromovilidad en Nuevo León, el tercer estado del país con mayores ventas de unidades verdes, solo detrás de la capital nacional y el Estado de México.

Hub de carga de autos en Nuevo León de Vemo. Cortesía Vemo

Entre enero y mayo de este año, las unidades eléctricas, híbridas enchufables y las híbridas generaron ventas por 1,815 unidades nuevas en Nuevo León, de acuerdo con datos del Inegi.

La empresa mexicana tiene un plan ambicioso de invertir MXN $825 millones en infraestructura de carga solo en 2026 específicamente para la entidad neoleonesa.

Como parte de este plan, Vemo inauguró las primeras grandes electrolineras públicas en Nuevo León. Se trata de dos centros de recarga de alta capacidad, junto a un taller especializado en vehículos eléctricos.

De acuerdo con la compañía, Nuevo León es uno de los mercados más estratégicos para el crecimiento de la electromovilidad en Latinoamérica.

Las nuevas estaciones se ubican en el área metropolitana de Monterrey y cuentan con 21 y 16 cargadores rápidos de 120 kW, equivalentes a 42 y 32 conectores, respectivamente, así como con el mismo número de cajones de estacionamiento dedicados.

En conjunto, ambas estaciones suman una capacidad instalada total de 4,440 kW, posicionándolas como uno de los complejos de recarga pública de mayor capacidad en el norte del país.

Además de los conectores, los sitios de carga ofrecen servicios complementarios para los usuarios. La estación ubicada en la avenida José Vasconcelos 260, Lomas del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León, incorpora además un Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE), compuesto por 7 baterías BESS, para fortalecer la resiliencia energética y asegurar la continuidad operativa del sitio.

La segunda estación de carga se ubica en la Avenida Revolución 2703, en la colonia Ladrillera.

“Nuevo León se ha consolidado como uno de los estados más dinámicos para la adopción de nuevas tecnologías y movilidad eléctrica. Nuestra inversión responde a esa realidad. Más allá de inaugurar infraestructura, estamos construyendo un ecosistema integral que combina recarga, vehículos, financiamiento y capacidades operativas para acelerar la transición hacia una movilidad más limpia y accesible”, señaló Germán Losada, Co-Fundador y Co-CEO de Vemo.

De acuerdo con la Electro Movilidad Asociación (EMA), al primer trimestre de 2026 el parque vehicular de autos eléctricos e híbridos conectables en México superó las 235,000 unidades, lo que representa un crecimiento de 83% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, la infraestructura de recarga pública aumentó 24.6%, con 4,378 puntos de recarga públicos en el país. Vemo ha sido uno de los principales impulsores de este crecimiento desde su creación en 2021.

“La adopción de vehículos eléctricos está creciendo a un ritmo sin precedentes en México. Nuestro objetivo es adelantarnos a esa demanda mediante infraestructura confiable, estratégicamente ubicada y respaldada por capacidades operativas que garanticen una experiencia de clase mundial para nuestros usuarios”, afirmó Roberto Rocha, Co-Fundador y Co-CEO de Vemo.

La compañía prevé inaugurar dos grandes electrolineras adicionales en la entidad para este año, para alcanzar un total de 65 cargadores de 120 kW y permitirán cargar hasta 130 vehículos eléctricos de forma simultánea.

Actualmente, la red de recarga de Vemo cuenta con 1,960 conectores distribuidos en 18 estados del país y procesa más de 110,000 sesiones de recarga al mes, convirtiéndose en la red más utilizada del país.

Vemo también desplegará mil vehículos eléctricos adicionales en Nuevo León durante este año, a través de la plataforma Vemo Impulso, que ofrece arrendamientos con opción a compra para conductores de Uber o DiDi.

También abren un taller y oficinas

Además de las estaciones de carga, Vemo inauguró un taller especializado en vehículos eléctricos, donde también se encuentran sus nuevas oficinas operativas.

El espacio, certificado por múltiples armadoras, cuenta con una superficie de 1,800 metros cuadrados y una capacidad de mantenimiento de hasta 1,500 vehículos al mes.

La compañía estima que las iniciativas desplegadas en 2026 en el estado generarán 350 empleos directos e indirectos, entre operación del taller, gestión de la red de recarga y el despliegue de Vemo Impulso, que permite a conductores de plataformas acceder a vehículos eléctricos con esquemas de arrendamiento accesibles, promoviendo inclusión financiera y mejores condiciones para construir patrimonio.