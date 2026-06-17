Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Marcos de Roma que se recuerda cada 18 de junio.

Santoral del día | San Marcos de Roma (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Marcos de Roma?

San Marcos de Roma fue uno de los mártires cristianos que vivieron durante la persecución bajo el emperador Diocleciano en el siglo IV. Junto a su hermano gemelo Marcelino, sufrió por su fe, uniendo sus experiencias en el dolor y la entrega a la causa cristiana. Esto los llevó a ser reconocidos como santos en la tradición de la Iglesia.

Su martirio tuvo lugar en el año aproximadamente 304 y su valentía frente a las adversidades se ha mantenido en la memoria de la Iglesia, representando los ideales de sacrificio y fidelidad al cristianismo. La historia de San Marcos y San Marcelino es un símbolo de la perseverancia de los creyentes en momentos de intensa persecución.

Los restos de San Marcos, junto a los de su hermano, se encuentran en el cementerio de Balbina, en la Vía Ardeatina de Roma, donde la comunidad cristiana honra su legado y recuerda las difíciles circunstancias de su martirio. Su vida y muerte siguen inspirando a muchos fieles en la actualidad.

Para los creyentes que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Marcos de Roma (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el jueves, 18 de junio de 2026

El 18 de junio de 2026, la iglesia católica conmemora la festividad de San Amando de Burdeos, un destacado santo del siglo V, conocido por su trabajo misionero en la región de Aquitania. Su vida y labor son recordadas por los fieles, quienes celebran su legado a través de oraciones y misas en su honor.

Ese mismo día, los devotos también celebran a San Gregorio Barbarigo, un importante obispo del siglo XVII, famoso por su dedicación a la educación y la reforma del clero. Su ejemplo de vida y su pasión por el servicio religioso continúan inspirando a muchas comunidades alrededor del mundo.

La festividad también incluye a Santa Isabel de Schönau, Beata Hosana Andreasi, San Leoncio de Trípoli, San Ciríaco mártir y Santa Paula mártir, todos ellos santos que representan diferentes épocas de la historia cristiana. Cada uno, con su propia historia de fe y sacrificio, es recordado en esta fecha especial, uniendo a los fieles en la celebración de su memoria.

La oración para San Marcos de Roma:

Glorioso San Marcos de Roma, tú que amansaste leones y fieras, que cierras las bocas de los que me calumnian y abres caminos donde no los hay, protégeme de todo mal, aleja a mis enemigos visibles e invisibles, dame salud, trabajo y paz, ilumina mis pasos y concédeme la gracia que humildemente te pido (mencionar petición); por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.