La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este sábado, 8 de noviembre de 2025 a Beato Juan Duns Escoto y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue Beato Juan Duns Escoto?

Beato Juan Duns Escoto fue un destacado presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, originario de Escocia. Su vida y obra se desarrollaron en el contexto de la Europa medieval, donde se convirtió en una figura clave en el ámbito de la filosofía y la teología. Su formación y enseñanza abarcaron importantes centros académicos como Cantorbery, Oxford y París, donde dejó una huella significativa en el pensamiento escolástico.

En Colonia, donde finalmente se estableció, Duns Escoto se destacó como un maestro de gran renombre, conocido por su ingenio sutil y su fervor admirable. Su enfoque filosófico y teológico se caracterizó por una profunda reflexión sobre la naturaleza de Dios y la relación entre la fe y la razón. Su obra influyó en generaciones posteriores de pensadores y teólogos, consolidando su legado en la historia del pensamiento cristiano.

La figura de Beato Juan Duns Escoto es recordada no solo por su contribución intelectual, sino también por su vida de fe y dedicación al servicio de Dios y de la comunidad. Su beatificación resalta su importancia en la tradición franciscana y su papel como defensor de la doctrina católica en tiempos de debate y controversia. Su legado perdura en la enseñanza y la espiritualidad de la Iglesia.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el sábado, 8 de noviembre de 2025

El 8 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la Beata Isabel de la Trinidad, quien vivió en el siglo XX. Su vida de oración y dedicación a Dios la ha convertido en un modelo de espiritualidad para muchos fieles en la actualidad.

Entre los santos conmemorados se encuentra San Godofredo de Amiens, un destacado religioso del siglo XII, conocido por su labor pastoral y su compromiso con la fe. También se recuerda a San Adeodato I, Papa del siglo VII, quien desempeñó un papel crucial en la historia de la Iglesia durante su pontificado.

La celebración incluye a la Beata María Crucificada Satellico del siglo XVIII, el Beato Isaías Boner del siglo XV y San Claro de Tours, un santo del siglo IV. Cada uno de ellos ha dejado una huella significativa en la tradición católica, siendo recordados por su vida de fe y servicio a la comunidad.

La oración para Beato Juan Duns Escoto:

Oh Beato Juan Duns Escoto, intercede por nosotros ante Dios, para que podamos vivir en la verdad y en la luz de la fe. Amén.

