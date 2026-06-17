Al cierre de mercados de este miércoles, 17 de junio de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.618. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.23%.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización mostró una variación reciente, con un cambio semanal de 2.22% y una variación anual de 1.54%, lo que sugiere un movimiento moderado en el periodo analizado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.19%, es significativamente mayor que su volatilidad anual del 20.21%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos dos días. Este cambio favorable sugiere un aumento en el valor de la moneda, reflejando una mayor estabilidad económica en relación con los días anteriores.

El análisis de esta tendencia positiva indica que el Quetzal podría estar recuperando confianza en el mercado, lo que podría ser beneficioso para los intercambios comerciales y la inversión en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 17 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.