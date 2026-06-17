El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7527 este miércoles, 17 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 1.06% en comparación con la cotización del día anterior.

La Libra esterlina mostró una fuerte apreciación: en la última semana avanzó 97.93% y en el último año acumuló 127.83%.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 7.12%, es mayor que la volatilidad anual de 6.14%, lo que significa que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a +3. Comparado con los días anteriores, esto indica un fortalecimiento constante de la moneda frente a otras divisas. La tendencia favorable sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía británica.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría señalado una devaluación de la Libra esterlina, reflejando preocupaciones por la economía o factores externos. Sin embargo, el incremento actual resalta un entorno más optimista para los inversores.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 17 de junio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.