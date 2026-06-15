El Metro de la Ciudad de México (CDMX) ha implementado un conjunto de lineamientos destinados a modificar hábitos diarios de los usuarios. Mediante tres campañas de educación cívica, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) tiene como objetivo reducir accidentes y mejorar la fluidez en pasillos, andenes y trenes.

Las nuevas disposiciones persiguen que los ciudadanos eviten correr dentro de las estaciones, no se sienten en el suelo y adopten nuevas formas de llevar sus mochilas. Para las autoridades, tales prácticas constituyen riesgos significativos para la seguridad y la movilidad de la comunidad en general.

Es oficial: la Línea A del Metro CDMX cambiará su servicio de transporte y modernizará todas las estaciones (foto: archivo).

Recordaron que desplazarse con cuidado es clave para garantizar un servicio de transporte más ordenado. En este sentido, se hizo un llamado a los usuarios para que caminen con tranquilidad en los pasillos, escaleras y andenes, con el fin de prevenir caídas y empujones.

¿Qué determinó el Metro CDMX respecto a las mochilas?

El Metro ha indicado que llevar la mochila en el pecho contribuye a mantener despejados los pasillos y a proteger las pertenencias personales, así como a evitar que se obstruya el paso de otros usuarios.

Uno de los puntos en los que más insistió el STC es en el uso adecuado de mochilas. Aunque es una práctica común llevarlas en la espalda, ahora se sugiere portarlas en la parte delantera para facilitar el movimiento dentro de los vagones y reducir la posibilidad de accidentes o robos.

El comunicado del Metro CDMX sobre sentarse en el piso

La dependencia hizo hincapié en que los pasillos son áreas de tránsito continuo y que sentarse en el suelo, tanto en los andenes como en el interior de los trenes, puede dar lugar a incidentes.

Aunque estas medidas no incluyen multas en la actualidad, la intención es promover una cultura de mayor respeto y orden en un sistema que transporta a más de cuatro millones de personas diariamente.