En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3445.86 este miércoles, 17 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -1.26% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del peso colombiano ha mostrado una tendencia bajista: en la última semana cayó 1.55% y en el último año acumula una disminución de 11.24%.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 15.01%, lo cual es mayor que la volatilidad anual del 13.27%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una ligera tendencia a la baja en los últimos días, con un dato de -1 que indica un desempeño negativo. En comparación con los días anteriores, se ha registrado una disminución en su valor frente al dólar, lo que refleja una debilidad en la moneda.

Este descenso en la cotización del Peso puede ser influenciado por factores económicos locales e internacionales, así como por cambios en la demanda y oferta del mercado. Analizando esta tendencia, es fundamental observar si se tratará de un movimiento pasajero o si se establecerá una nueva trayectoria a la baja en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 17 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.