En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.0394 este jueves, 13 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.11% en comparación con la cotización del día anterior.

El peso mexicano se debilitó -1.07% en la última semana y -7.70% en el último año, lo que evidencia una tendencia bajista en su cotización.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano ha sido del 2.89%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.45%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir favorablemente en la economía nacional.

Este comportamiento positivo en la cotización refleja una mayor confianza de los inversores en el mercado mexicano. Un Peso más fuerte puede mejorar la posición económica del país, facilitando importaciones y estabilizando precios.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 13 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.