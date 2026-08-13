La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7415 este jueves, 13 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.07%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina subió 4.05%, pero en el último año registró una variación de -85.57%, indicando un repunte reciente tras una fuerte caída.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 1.87%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.00%, ya que 1.87% es menor que 6.00%.

Hoy la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha experimentado un aumento constante. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en relación a las divisas más relevantes.

El aumento en la cotización puede ser un indicativo de confianza en la economía británica y su estabilidad en el mercado internacional. Este comportamiento invita a los inversores a considerar posibles oportunidades de negocio.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 13 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.