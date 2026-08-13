El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.19 este jueves, 13 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.15% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Peso dominicano avanzó 0.24%, mientras que en el último año retrocedió -8.19%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.44%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, reflejando un aumento en su valor en relación con las monedas extranjeras. Este comportamiento sugiere una mayor fortaleza de la moneda, lo cual puede ser un indicativo de una mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo del tiempo para confirmar su sostenibilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores subyacentes que influyen en este aumento, como cambios en la balanza comercial o políticas monetarias recientes.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 13 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.