El rumbo de la tasa de interés de la Fed pone nuevas presiones al peso mexicano.

El peso mexicano se depreció frente al dólar y superó los MXN $18.50 por unidad, luego de que la inflación en EE.UU. repuntara en septiembre por encima de las expectativas del mercado, reforzando las apuestas sobre un posible incremento adicional de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio se ubicó en MXN $18.5481 por dólar (Ciudad de México 6:34 horas), una depreciación de 1% para la moneda mexicana, de acuerdo con datos de Bloomberg. Con este movimiento, el peso alcanzó su nivel más débil en lo que va del año y cotizó en niveles no vistos desde noviembre de 2025.

El avance del dólar se produjo después de que los datos de inflación en EE.UU. mostraran nuevas presiones sobre los precios, un factor que podría limitar el margen de maniobra de la Fed para ajustar su política monetaria.

Inflación en EE.UU. presiona al peso mexicano

La inflación general en estadounidense se aceleró a 3.7% anual en septiembre, desde 3.4% en agosto, por encima del 3.6% previsto por los economistas. El dato reavivó las preocupaciones sobre la persistencia de las presiones inflacionarias y sus implicaciones para la trayectoria de la tasa de interés de la Fed.

Tras la publicación, el dólar avanzó 0.48%, hasta los 102.67 puntos, de acuerdo con el índice ponderado. El movimiento amplió la presión sobre el peso mexicano, que se colocó como la divisa con mayores pérdidas dentro de una cesta de 31 monedas emergentes.

Uno de los principales impulsores de la inflación fue el componente energético. En particular, los precios de la gasolina aumentaron 9.1%, lo que contribuyó a acelerar el índice general durante el mes.

La inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía y es seguida de cerca por los funcionarios de la Reserva Federal, también superó las expectativas, con un incremento anual de 2.6%.

Fed pone presión al peso mexicano

A las presiones inflacionarias se sumaron los comentarios de John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, quien el lunes 13 de octubre reiteró que mantiene su previsión de un incremento adicional de la tasa de interés de referencia durante este año.

A dos semanas de la próxima reunión de política monetaria, las apuestas del mercado sobre un posible aumento de 25 puntos base cobraron relevancia. La herramienta de la Fed mostraba una probabilidad de 43.7% para ese escenario.

Sin embargo, el mercado concentraba sus expectativas de un eventual incremento de la tasa de interés en diciembre, en un entorno marcado por la evolución de la inflación y las señales que emitan los funcionarios de la Reserva Federal.

Con este nivel alcanzado, el peso mexicano acumula una depreciación de 2.7% en lo que va del año.