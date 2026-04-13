Durante el cierre de mercados de este lunes, 13 de abril de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.34, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.07% en comparación con su precio en la sesión de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.76%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -6.95%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. sin embargo, se observaron algunos repuntes y periodos de estabilidad que sugieren cierta resistencia en el mercado. en general, la tendencia predominante ha sido negativa, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la moneda. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.72%, es menor que la volatilidad anual del 8.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. El incremento en la cotización del Euro puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera en la región. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.