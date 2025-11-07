La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 7 de noviembre de 2025 en México es de 21.4 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.28% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.47 pesos y un mínimo de 21.45 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.0182, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.58%. Estos movimientos reflejan la fluctuación del Euro en el mercado, indicando una tendencia de estabilidad a corto plazo y un crecimiento moderado a largo plazo.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento al inicio y una estabilización al final. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde los factores que impulsan la cotización podrían estar influyendo en la percepción de los inversores.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 23.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.94%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 9.99%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado.

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la legalidad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tarifas y comisiones de diferentes casas de cambio antes de realizar cualquier operación, ya que esto puede influir significativamente en la cantidad de dinero que recibirás.Para finalizar, siempre es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o en lugares no oficiales, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude o recibir billetes falsos. También es útil informarse sobre las tasas de cambio actuales a través de fuentes confiables, como bancos o sitios web financieros, para asegurarte de que estás obteniendo un trato justo. Mantener la precaución y estar bien informado te ayudará a realizar un cambio de divisas seguro y eficiente en México.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.