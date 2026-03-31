Este martes, 31 de marzo de 2026, la cotización deleuro llegó a 4229.82 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,21%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.40%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.60%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia fluctuante, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica una inestabilidad en su valor. A pesar de algunos repuntes, la tendencia general sugiere una presión a la baja en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 1.21% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 422.981,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 845.963,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.114.909,90 pesos colombianos.