La cotización deldólar este martes, 31 de marzo de 2026 llegó a 3662.97 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,25%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.97%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.19%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también experimentó algunos aumentos y momentos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.31%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.50%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 366,297 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 732,594 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,831,485 pesos colombianos.