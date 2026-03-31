Este martes, 31 de marzo de 2026, la cotización delreal llegó a 706.2019 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,01%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio positivo del 0.05%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -2.53% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron estabilidad en algunos momentos. A pesar de los intentos de recuperación, la moneda enfrentó desafíos significativos, lo que sugiere un entorno económico incierto. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.36%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,620.19 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,240.38 pesos y 500 reales tendrá un costo de 353,100.95 pesos.