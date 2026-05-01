Este viernes, 1 de mayo de 2026, elEuro y yuan cotiza a 8.0103 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,26%. En la última semana, la cotización entre el euro y el yuan subió 0.25%, pero en el último año cayó -2.91%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. Hoy, la cotización de la moneda yuan presenta una tendencia positiva, evidenciando un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento ha sido constante, lo que genera expectativas favorables entre los comerciantes e inversores. El análisis sugiere que la fortaleza del yuan podría estar relacionada con factores económicos internos favorables y una mayor demanda en los mercados internacionales. Esto puede implicar un robustecimiento del comercio y la inversión en el país. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 2.94%, muestra un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.90%. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.