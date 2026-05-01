En el mercado del euro frente a la libra esterlina, la cotización retrocedió levemente: en la última semana cayó -0.37% y en el último año acumuló -0.39%, lo que sugiere una tendencia bajista moderada. Este viernes, 1 de mayo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8625 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,01%. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un incremento en su valor. Este crecimiento responde a diversos factores del mercado que han influido en la confianza de los inversionistas. A medida que se consolida esta tendencia alcista, es probable que se genere un mayor interés en la moneda, lo que podría llevar a un aumento sostenido en su cotización en los próximos días. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina ha sido del 2.99%, lo que es menor que la volatilidad anual del 4.31%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.