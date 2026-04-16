La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 16 de abril de 2026 en México es de 12.56 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.24% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.58 pesos y un mínimo de 12.56 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.91%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con cinco descensos consecutivos al inicio del período. Sin embargo, se observó un ligero aumento en los días siguientes, seguido de una estabilización. Esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia general parece ser negativa. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.67%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 8.36%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que el Dólar canadiense podría estar ganando confianza en el mercado, lo que podría ser un reflejo de factores económicos favorables en Canadá. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.