Este viernes, 17 de abril de 2026, la cotización deleuro llegó a 4243.79 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,7%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.20%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.78%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad intercalados. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con el inicio del período analizado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 1.70% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 424,379 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 848,758 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,121,895 pesos colombianos.