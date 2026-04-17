Este viernes, 17 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 722.99915 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,15%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.96%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.32%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de estos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 9.34%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.91%. La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 72,299,913.70 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 144,599,827.40 pesos y 500 reales tendrá un costo de 361,499,568.50 pesos.