El dólar canadiense presenta una cotización de 13.14 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 7 de noviembre de 2025, cifras que muestran que la moneda bajó un -0.32% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.17 pesos y un mínimo de 13.17 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.75%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.71%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad fue escasa. La combinación de descensos y aumentos sugiere un mercado volátil, donde la moneda no logró consolidarse en un valor fijo.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 14.8 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 13.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 7.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.32%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento indica que el Dólar canadiense podría estar ganando confianza en el mercado, lo que podría ser un reflejo de factores económicos favorables en Canadá. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el futuro cercano.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la legalidad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tarifas y comisiones de diferentes casas de cambio antes de realizar cualquier operación, ya que esto puede influir significativamente en la cantidad de dinero que recibirás.Para finalizar, siempre es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o en lugares no oficiales, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude o recibir billetes falsos. También es útil informarse sobre las tasas de cambio actuales a través de fuentes confiables, como bancos o sitios web financieros, para asegurarte de que estás obteniendo un trato justo. Mantener la precaución y estar bien informado te ayudará a realizar un cambio de divisas seguro y eficiente en México.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.