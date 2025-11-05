El dólar presenta una cotización de 18.65 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 5 de noviembre de 2025, cifras que indican que la moneda bajó un -0.16% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.77 pesos y un mínimo de 18.66 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.87%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 8.47%.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un aumento notable en el medio del período. A pesar de algunas fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable en el mercado.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.97%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados, lo que puede ser un signo de confianza en la economía.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cambios repentinos en el mercado pueden afectar su estabilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores que impulsan esta alza en la cotización del Dólar.

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.