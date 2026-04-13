La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 13 de abril de 2026 en México es de 17.38 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.47% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.44 pesos y un mínimo de 17.24 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.15%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.47%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, también se registraron algunos aumentos, aunque estos fueron menos frecuentes. En general, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.94%, lo que indica un comportamiento inestable, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.90%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del Dólar ha aumentado, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo que el Dólar ha perdido valor en relación con los días pasados. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso hoy. Este aumento en la cotización del Dólar podría ser un indicativo de factores económicos que están impulsando su valor al alza, como la inflación o cambios en las políticas monetarias. Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible. Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.