Justo cuando pensábamos que la primavera finalmente se había instalado, la naturaleza tiene otros planes. Una poderosa y lenta tormenta está golpeando el norte y centro de California, trayendo consigo un “combo” de clima severo que tiene a las autoridades y a las familias en máxima alerta. Este sistema será uno de los últimos suspiros de la temporada de lluvias, no viene solo: se esperan inundaciones, granizo y, lo más preocupante, la posibilidad de tornados aislados en zonas como el Valle de Sacramento. De acuerdo con los especialistas y los informes oficiales sobre el clima, durante los próximos días habrá que tener en cuenta Aunque California necesita el agua antes de entrar en la temporada seca (que empieza oficialmente en mayo), la intensidad de este sistema puede causar problemas en el transporte y la seguridad del hogar. Conviene revisar los desagües para asegurarse de que las canaletas de tu casa estén limpias para evitar filtraciones. Tener a mano kits de emergencia en el auto, en particular, si vives en zonas altas, no olvides llevar mantas, agua y cadenas. Es clave mantenerse informado: las condiciones pueden cambiar en minutos. Los tornados en California son raros, pero no imposibles bajo estas condiciones.