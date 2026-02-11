El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico del tiempo para este miércoles y confirmó ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana producto de un anticiclón en niveles medios de la atmósfera. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima anticipó tiempo estable a lo largo y ancho del territorio azteca, aunque mantiene el foco en un nuevo frente frío que ingresará al país y provocará distintos fenómenos climáticos en ciertos estados del país; entre ellos, fuertes vientos y chubascos. Para este miércoles, el SMN confirmó un anticiclón en niveles medios de la atmósfera que mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio mexicano, marcando un viraje en el valor de las temperaturas registradas durante las últimas semanas. Sin embargo, el SMN mantiene su vigilancia por un nuevo frente frío (núm. 34) que ingresará durante la tarde-noche sobre el noroeste de México, e interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro polar, lo que originará vientos fuertes en la citada región, así como descenso de la temperatura y chubascos en Baja California. Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe y el aporte de humedad favorecido por la corriente en chorro subtropical, generarán las condiciones propicias para que se registren lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo. En este contexto, se anunció que los estados afectados por los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados sean los siguientes: Durante las mañanas y noches, el ambiente será frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas. Así mismo, durante el viernes y sábado se establecerá un evento de surada con rachas superiores a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. En este sentido, desde el jueves al sábado se esperan las siguientes temperaturas en un gran número de estados del territorio azteca: