Para muchas personas, el cierre de un nuevo año se da acompañado de momentos cargados de símbolos, gestos y decisiones que buscan atraer los mejores augurios para los 12 meses siguientes.

En este contexto, una de las tradiciones más populares que suelen seguirse tiene que ver con la ropa interior que se decide utilizar en Año Nuevo. No es un detalle menor: para quienes creen en estos gestos, elegir qué ponerse a la medianoche puede ser una forma de ordenar intenciones, especialmente cuando el deseo está puesto en el amor y en conseguir pareja en 2026.

Lo curioso es que, aunque los colores más conocidos suelen ser los protagonistas, existe un ritual menos comentado que se aleja del amarillo y del rojo. Un ritual que no promete resultados mágicos, pero que propone algo distinto: claridad emocional, intención y un acto simbólico que va más allá del color.

Ritual de la ropa interior en Año Nuevo para atraer pareja en 2026

El ritual de la ropa interior para Año Nuevo no se limita únicamente a elegir un color asociado al amor. En muchas tradiciones, lo más importante no es el tono, sino el estado emocional y la intención con la que se hace el recibimiento del nuevo año. Por eso, este ritual propone usar ropa interior blanca, limpia y nueva.

Una de las tradiciones más conocidas para realizar en Año Nuevo es la de usar ropa interior blanca. (Foto: Archivo).

¿Cuál es el significado de usar ropa blanca?

El blanco se vincula con los comienzos, la apertura y la honestidad emocional. La idea es recibir la medianoche con esta prenda mientras se hace un momento de introspección siguiendo estos pasos:

Pensar qué tipo de pareja se desea

Qué vínculos ya no se quieren repetir.

Qué lugar se está dispuesto a ocupar en una relación durante 2026.

Este ritual de Año Nuevo no busca atraer desde la urgencia, sino desde la claridad. Por eso, se recomienda realizarlo a solas o en un ambiente tranquilo, sin distracciones, poniendo el foco en la intención y no solo en el gesto externo.

Rituales de Año Nuevo y amor: cómo reforzar la intención para conseguir pareja

Además del ritual de la ropa interior, existen otros rituales de Año Nuevo que acompañan el deseo de amor y de pareja. Uno de los más conocidos a nivel global es el de escribir un deseo claro en un papel y colocarlo debajo del árbol de Navidad o guardarlo hasta el 31 de diciembre como recordatorio simbólico.

Otro gesto frecuente es el ritual de las 12 uvas, enfocando cada uva en una cualidad que se busca en una relación. No se trata de pedir, sino de visualizar de forma consciente cómo se quiere vivir el amor en 2026, reforzando la intención con cada pensamiento.

Estos rituales no funcionan como fórmulas exactas, pero sí como herramientas simbólicas. En conjunto, ayudan a poner en palabras lo que se desea para el próximo año.