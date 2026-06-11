Se aproxima un gran diluvio de 48 horas con lluvias persistentes y acumulados significativos en gran parte del país.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que este jueves 11 de junio continuará la inestabilidad climática en varias regiones del país, con lluvias que se concentrarán especialmente en sectores del oriente y suroccidente del territorio nacional.

Aunque el organismo prevé una disminución general de las precipitaciones frente a jornadas anteriores, algunas zonas seguirán registrando acumulados importantes. Además, las lluvias persistirían durante el viernes, por lo que las condiciones húmedas podrían extenderse por cerca de 48 horas en varios departamentos.

Las zonas con las lluvias más intensas en Colombia

Para este jueves, los mayores acumulados de precipitación se esperan en:

Arauca.

Casanare.

Vichada.

Noroccidente de Cundinamarca.

Suroccidente de Nariño.

Estas regiones concentrarán la mayor actividad lluviosa de la jornada, mientras que otras áreas del país registrarían precipitaciones de menor intensidad.

Las condiciones climáticas previstas para este jueves 11 de junio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Asimismo, se prevén lluvias ligeras a moderadas en:

Estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sur de Bolívar.

Santander.

Sectores dispersos de Antioquia.

Occidente de Boyacá.

Zonas montañosas de Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

El Ideam informó que gran parte de la región Caribe mantendría condiciones predominantemente secas durante la jornada.

El mismo panorama se espera en amplios sectores de la Amazonía, así como en las estribaciones de la cordillera Oriental y en parte de la zona costera del Pacífico sur, donde la probabilidad de lluvias será menor.

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera una disminución de las precipitaciones respecto a días anteriores. Sin embargo, podrían persistir algunas lluvias sobre áreas marítimas cercanas a las islas.

Las lluvias continuarán durante el viernes

Aunque para el viernes se mantendría la tendencia de reducción de las precipitaciones en buena parte del país, el Ideam prevé que continúen registrándose lluvias en sectores del oriente y sur del territorio nacional.

Por ello, las autoridades recomiendan mantener la vigilancia sobre posibles crecientes súbitas, inundaciones localizadas y afectaciones en vías secundarias y terciarias de las regiones más expuestas.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: