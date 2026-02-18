El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un aviso urgente debido a la presencia de los frentes fríos número 35 y 36, los cuales marcarán la pauta climática este miércoles 18 de febrero de 2026. La interacción de estos sistemas con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical generará condiciones adversas en el noroeste del país. Se anticipa un marcado descenso de temperatura, rachas de viento intensas y precipitaciones importantes que afectarán principalmente las zonas fronterizas. De acuerdo con el organismo federal, el frente frío 35 se posicionará sobre el norte del territorio, mientras que el número 36 se aproximará rápidamente por el noroeste. Esta combinación de fenómenos mantendrá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de Baja California. Aunque se prevé que el sistema 35 se desplace hacia Estados Unidos durante la tarde, el frente 36 continuará ejerciendo presión sobre la región, manteniendo el ambiente gélido. Baja California se perfila como la entidad más afectada, con pronóstico de lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 mm. Además de las precipitaciones, el estado enfrentará condiciones marítimas peligrosas, con oleaje que podría alcanzar los 4.0 metros de altura en su costa occidental. En las zonas montañosas de esta región y de Chihuahua, las temperaturas mínimas caerán hasta los -10 °C durante la madrugada del jueves, provocando heladas severas que exigen precaución extrema. En cuanto a la actividad eólica, se esperan rachas de viento de entre 70 y 90 km/h en el Golfo de California, Sonora y Chihuahua. Mientras tanto, en estados como Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo se registrarán intervalos de chubascos, y lluvias aisladas en Sonora y Campeche. El viento y la humedad se distribuirán de forma desigual por la geografía nacional. A pesar del frío predominante en el norte, México experimentará un drástico contraste térmico este miércoles. El SMN advierte que en el noroeste de Guerrero y en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), el termómetro podría alcanzar máximas de entre 40 y 45 °C. Otras regiones como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán también verán temperaturas elevadas, situándose en el rango de los 35 a 40 °C, desafiando la lógica de la temporada invernal. Esta disparidad climática implica que, mientras las zonas serranas de Sonora y Durango lidian con temperaturas de hasta -5 °C y heladas, el centro y sur del país mantendrán un ambiente caluroso a muy caluroso. En estados como Jalisco, Michoacán y el Estado de México, se esperan mínimas de entre 0 y 5 °C durante la madrugada, lo que obliga a la población a estar prevenida ante los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche. El reporte indica que el viento de componente sur afectará a Tamaulipas y Veracruz, mientras que el centro del país, incluyendo la Ciudad de México y Puebla, experimentará rachas moderadas de hasta 50 km/h. La vigilancia del SMN permanecerá activa ante el desplazamiento del frente frío 36, que será el principal regulador del clima tras la salida del sistema 35 hacia el sureste estadounidense.