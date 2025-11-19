En las últimas horas, la Protección Civil de Chihuahua emitió una alerta por una nueva oleada de frío que podría provocar aguanieve en varios municipios y estados del norte de México. Se espera que en las próximas 48 horas se registren descensos pronunciados de temperatura y vientos fuertes en la región, lo que demanda máxima precaución.

Bajo este contexto, las autoridades advirtieron a la población extremar precauciones ante este fenómeno invernal, especialmente en áreas serranas y de difícil acceso.

A su vez, solicitaron estar atentos a los servicios de emergencia ante posibles caídas de nieve o aguanieve que afecten la movilidad.

Alerta en municipios clave: dónde y cuándo podría caer aguanieve

En el estado de Chihuahua, la caída de aguanieve se proyecta para localidades vulnerables como Casas Grandes, Madera, Gómez Farías, Namiquipa, Bocoyna y Ocampo. Estas zonas están catalogadas por su topografía serrana, lo que incrementa el riesgo de precipitación mixta.

Durante los próximos días se prevé un marcado descenso de la temperatura en diversos estados y municipios del país, donde también advierten, podría caer aguanieve.

Los pronósticos indican que las primeras precipitaciones podrían comenzar en las próximas 48 horas, por lo que ya se activaron protocolos de aviso a la población.

Las rachas de viento podrían superar los 45 km/h, lo que favorecería sensación térmica aún mayor y complicaciones en la visibilidad o desplazamiento. Ante el escenario, autoridades municipales recomiendan evitar cruzar zonas serranas o caminos sin previsión, abrigarse bien y estar atentos a reportes oficiales.

Estados más afectados por el frío extremo y las heladas

En la Ciudad de México, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco encabezan las zonas con alerta amarilla, y no se descarta que el frío se extienda a más alcaldías con heladas ligeras en áreas altas.

A nivel nacional, estados como Chihuahua, Sonora, Durango, Coahuila, Estado de México y Puebla enfrentarán las temperaturas más severas, con valores negativos durante varias madrugadas. El frío extremo, acompañado de humedad, eleva el riesgo para cultivos, grupos vulnerables y podría generar nevadas aisladas en regiones montañosas del norte.

Recomendaciones ante el frío en México: cómo protegerse durante la alerta

Las autoridades alertaron que el frío será más intenso por las noches y madrugadas en los próximos días , por lo que recomiendan tomar precauciones adicionales, evitar prácticas riesgosas dentro del hogar, mantenerse hidratado y proteger a las mascotas ante las bajas temperaturas: