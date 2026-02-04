México se prepara para enfrentar uno de los amaneceres más fríos del año. Una poderosa masa de aire gélido proveniente del norte del continente está lista para barrer gran parte del territorio nacional, trayendo consigo temperaturas que podrían descender hasta niveles cercanos al punto de congelación en varias regiones. La Ciudad de México no será la excepción: las autoridades ya activaron alertas en múltiples alcaldías donde los termómetros marcarán cifras inferiores a los 3 °C en las zonas más elevadas. El jueves 5 de febrero marca el punto de inflexión meteorológico de la semana. Un frente frío recorrerá la costa del Golfo de México arrastrando detrás de sí una nueva masa de aire frío que comenzará a dominar la mitad oriental del país, incluyendo las entidades del centro como la Ciudad de México. Durante el amanecer, las temperaturas en la capital descenderán de forma dramática, con mínimas inferiores a 6 °C en las alcaldías de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac y Milpa Alta. Pero lo más preocupante será en las zonas más elevadas: ahí los termómetros marcarán valores inferiores a 3 °C. Entre la noche del jueves y el amanecer del viernes se espera el momento más crítico de este evento invernal. Las autoridades no descartan la posibilidad de activar alertas por frío en gran parte de la capital. Incluso alcaldías que no suelen experimentar temperaturas tan bajas, como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, podrían registrar mínimas entre 6 y 8 °C. Uno de los aspectos más peculiares de este evento meteorológico es el extremo contraste térmico que experimentará la Ciudad de México. En cuestión de horas, los habitantes pasarán de temperaturas gélidas cercanas a los 3 °C en las madrugadas a ambientes casi primaverales durante las tardes, con máximas que alcanzarán entre 22 y 24 °C. Este fenómeno, que ya se experimentó durante el fin de semana, se intensificará en los próximos días. Para el fin de semana, este patrón de contrastes se establecerá como la norma. Las alcaldías del centro y oriente experimentarán amaneceres con valores entre 6 y 8 °C, seguidos de tardes con máximas que oscilarán entre 24 y 26 °C. Literalmente, dos estaciones en un mismo día. Este vaivén térmico no es solo un desafío para el guardarropa —salir abrigado en la mañana y cargar con chamarras durante la tarde— sino también para la salud. Los cambios bruscos de temperatura pueden desencadenar desde resfriados comunes hasta enfermedades respiratorias más graves como neumonía, especialmente en personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Los expertos recomiendan vestirse en capas que puedan quitarse o ponerse según sea necesario, mantenerse hidratado a pesar del frío, y prestar especial atención a niños y adultos mayores que son más susceptibles a enfermedades relacionadas con estos contrastes térmicos.