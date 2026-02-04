En el país, el Servicio Militar Nacional es obligatorio para todos los hombres de entre 18 y 40 años, y su cumplimiento se realiza a través de cinco fases: alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación.

Lo que pocos conocen es que la cuarta fase sufrió modificaciones importantes. Ahora, estará compuesta únicamente por dos escalones, cada uno con 13 sesiones sabatinas, es decir, aproximadamente tres meses de duración, con un horario de 07:00 a 13:00 horas.

Además, se implementará un nuevo modelo de materias, que incluirá 10 asignaturas de carácter cívico, enfocadas en fortalecer conocimientos sobre valores, derechos y deberes ciudadanos.

La reducción del adiestramiento a 13 sesiones responde a la necesidad de hacer el SMN más eficiente, priorizando competencias esenciales como disciplina, civismo y habilidades militares básicas. Fuente: Shutterstock. Nikita Buida

¿Por qué se redujo el adiestramiento a 13 sesiones?

La reducción del adiestramiento a 13 sesiones en el Servicio Militar Nacional (SMN) en México se debe principalmente a cambios en la estructura del programa para hacerlo más eficiente. Antes, el adiestramiento podía extenderse por más semanas y cubrir muchas actividades prácticas y teóricas, pero con la reducción se buscó:

Optimizar el tiempo de los jóvenes: muchos conscriptos tienen estudios o trabajos, por lo que se ajustó la duración para que puedan cumplir con el servicio sin afectar tanto su vida cotidiana. Enfocarse en competencias esenciales: se priorizan las habilidades básicas de disciplina, civismo y adiestramiento militar fundamental, dejando fuera actividades menos prioritarias.

Eficiencia administrativa: reduce costos y logística para la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), disminuyendo el número de sesiones y personal involucrado en cada grupo.

En qué fechas se realizará el adiestramiento del Servicio Militar Nacional

La fase de adiestramiento se divide en dos escalones durante el año:

Del 14 de febrero hasta el 9 de mayo

Del 1 de agosto hasta el 24 de octubre

En cada escalón se cumplen 13 sesiones sabatinas.

El programa ahora incluye 10 asignaturas, entre ellas orden cerrado, primeros auxilios, protección civil y Plan DN-III-E, sanidad militar, conocimiento de armamento y aspectos cívico-militares. Fuente: Shutterstock.

¿Qué materias se darán a partir de ahora?

Como se mencionó, ahora el proceso incluirá 10 asignaturas de carácter cívico-militare. Entre ellas se encuentran:

orden cerrado

Primeros auxilios

Protección civil y Plan DN-III-E

Sanidad militar