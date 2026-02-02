En esta noticia
Mientras el país todavía siente los efectos del frente frío 32, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó la llegada de un nuevo sistema que traerá consigo descensos pronunciados en las temperaturas, lluvias fuertes y fuertes vientos.
Las autoridades alertaron que, aunque el sistema anterior ya se desplazó hacia el Caribe, su influencia ártica persiste sobre territorio, generando mañanas gélidas y condiciones climáticas adversas que continuarán durante los próximos días.
Temporada de tormentas: las regiones que recibirán las lluvias más intensas
Las precipitaciones dominarán el panorama en amplias zonas del país. Guerrero, Oaxaca y sectores de Veracruz enfrentarán las lluvias de mayor consideración, mientras que estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tabasco y Chiapas experimentarán episodios intermitentes de chubascos. La Ciudad de México tampoco escapará de las precipitaciones aisladas.
Los meteorólogos advierten que estas lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica significativa, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas peligrosas en cauces fluviales y posibles deslizamientos de tierra en terrenos inclinados.
Vientos huracanados azotarán el sur: alerta máxima en Tehuantepec y Yucatán
El fenómeno conocido como “Norte” mantendrá su fuerza destructiva en las próximas horas. El istmo y golfo de Tehuantepec experimentarán ráfagas de viento de considerable intensidad, mientras que la península de Yucatán y las entidades del Golfo de México enfrentarán corrientes de aire persistentes y potentes.
Las autoridades meteorológicas también pronostican oleaje peligrosamente elevado en las costas sureñas del Golfo de México y la región sureste. Ante este escenario, las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a tomar medidas preventivas extremas, ya que las ráfagas podrían provocar la caída de árboles, estructuras publicitarias y daños a la infraestructura urbana.
Cuenta regresiva para el frente frío 33: martes 3 de febrero comienza la nueva embestida invernal
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el martes 3 de febrero marcará el ingreso del frente frío número 33 por la frontera septentrional del país. Durante miércoles y jueves, este sistema atmosférico avanzará progresivamente hacia el noreste, oriente y sureste del territorio nacional.
Su paso traerá consigo un renovado descenso en las temperaturas, precipitaciones de fuerte a muy fuerte intensidad en estados del oriente y sureste, además de vientos excepcionalmente intensos en el litoral del Golfo, la península de Yucatán y el istmo de Tehuantepec. Los pronósticos incluso contemplan la posibilidad de nevadas o aguanieve en las cumbres de los volcanes y las montañas más elevadas del centro y oriente del país para el día jueves.