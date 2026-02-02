Mientras el país todavía siente los efectos del frente frío 32, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó la llegada de un nuevo sistema que traerá consigo descensos pronunciados en las temperaturas, lluvias fuertes y fuertes vientos.

Las autoridades alertaron que, aunque el sistema anterior ya se desplazó hacia el Caribe, su influencia ártica persiste sobre territorio, generando mañanas gélidas y condiciones climáticas adversas que continuarán durante los próximos días.

Guerrero, Oaxaca y Veracruz serán las entidades más afectadas por precipitaciones, mientras otros estados registrarán chubascos aislados. Fuente: archivo

Temporada de tormentas: las regiones que recibirán las lluvias más intensas

Las precipitaciones dominarán el panorama en amplias zonas del país. Guerrero, Oaxaca y sectores de Veracruz enfrentarán las lluvias de mayor consideración, mientras que estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tabasco y Chiapas experimentarán episodios intermitentes de chubascos. La Ciudad de México tampoco escapará de las precipitaciones aisladas.

Los meteorólogos advierten que estas lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica significativa, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas peligrosas en cauces fluviales y posibles deslizamientos de tierra en terrenos inclinados.

Vientos huracanados azotarán el sur: alerta máxima en Tehuantepec y Yucatán

El fenómeno conocido como “Norte” mantendrá su fuerza destructiva en las próximas horas. El istmo y golfo de Tehuantepec experimentarán ráfagas de viento de considerable intensidad, mientras que la península de Yucatán y las entidades del Golfo de México enfrentarán corrientes de aire persistentes y potentes.

Las autoridades meteorológicas también pronostican oleaje peligrosamente elevado en las costas sureñas del Golfo de México y la región sureste. Ante este escenario, las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a tomar medidas preventivas extremas, ya que las ráfagas podrían provocar la caída de árboles, estructuras publicitarias y daños a la infraestructura urbana.

Ráfagas fuertes y oleaje elevado mantienen la alerta máxima en la región. Fuente: archivo

Cuenta regresiva para el frente frío 33: martes 3 de febrero comienza la nueva embestida invernal

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el martes 3 de febrero marcará el ingreso del frente frío número 33 por la frontera septentrional del país. Durante miércoles y jueves, este sistema atmosférico avanzará progresivamente hacia el noreste, oriente y sureste del territorio nacional.