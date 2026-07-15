Se aproxima un viento histórico que atacará en todas las direcciones: provocará 48 horas lluvias intensas, inestabilidad y caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua pronostican que durante el 15 y 16 de julio de 2026 persistirán las condiciones para lluvias en gran parte de México debido a la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y ondas tropicales.

Para ambos días se esperan precipitaciones de distinta intensidad en varias regiones del país, además de un ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte y noroeste.

Lluvias, viento y posible caída de granizo durante el 15 de julio

El pronóstico del miércoles 15 de julio indica la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes, con precipitaciones puntuales intensas en algunas entidades.

El SMN señala que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

El monzón mexicano continuará favoreciendo las precipitaciones sobre el noroeste del país, mientras que los canales de baja presión y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe contribuirán a mantener las lluvias en otras regiones del territorio nacional.

El patrón de inestabilidad continuará el 16 de julio

Para el jueves 16 de julio, el SMN prevé que continúe el mismo patrón meteorológico, con chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en diversas zonas del país.

Las autoridades también mantienen el pronóstico de tormentas eléctricas, granizadas y rachas de viento en las regiones donde se presenten precipitaciones.

El patrón de inestabilidad continuará el 16 de julio. SMN

El monzón mexicano seguirá generando lluvias sobre el noroeste, mientras que el ingreso de humedad y los canales de baja presión favorecerán precipitaciones en el centro, occidente, oriente, sur y sureste de México.

De acuerdo con el pronóstico oficial, pese a las lluvias, el ambiente permanecerá muy caluroso en estados del norte del territorio nacional.